Rally de clásicos hizo vibrar el centro de Carlos Paz

La peatonal explotó con la muestra nocturna del “Gran Premio Carlos Paz 2025”

El “Gran Premio Villa Carlos Paz 2025” reunió a fanáticos y turistas en una exposición nocturna con los íconos del rally mundial.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
sábado, 6 de septiembre de 2025 · 21:20

La pasión del automovilismo volvió a sentirse con fuerza en Villa Carlos Paz. Este sábado por la noche, la peatonal de la ciudad se llenó de vecinos y turistas que disfrutaron de la exposición nocturna de autos históricos, en el marco de la 11° edición de Leyendas del Rally y el “Gran Premio Villa Carlos Paz 2025”.

La jornada comenzó temprano con la apertura del parque cerrado en el Playón Municipal y la largada desde la Plaza del Rally. Pero fue al anochecer cuando la multitud se volcó a la calle 9 de Julio, entre San Martín y Orgaz, para ver de cerca a los vehículos que marcaron época en los caminos de Córdoba y el mundo.

Entre los autos exhibidos, no faltaron los clásicos con la icónica decoración Marlboro-Renault, firmados por pilotos históricos, que generaron nostalgia y emoción en los fanáticos.

Con entrada libre y gratuita, el evento convocó a miles de personas que revivieron el rugido de los motores y compartieron anécdotas en un clima de fiesta popular.

Galería de fotos

Más de
rally clásicos Carlos Paz

Comentarios