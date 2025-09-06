La peatonal explotó con la muestra nocturna del “Gran Premio Carlos Paz 2025”

La pasión del automovilismo volvió a sentirse con fuerza en Villa Carlos Paz. Este sábado por la noche, la peatonal de la ciudad se llenó de vecinos y turistas que disfrutaron de la exposición nocturna de autos históricos, en el marco de la 11° edición de Leyendas del Rally y el “Gran Premio Villa Carlos Paz 2025”.

La jornada comenzó temprano con la apertura del parque cerrado en el Playón Municipal y la largada desde la Plaza del Rally. Pero fue al anochecer cuando la multitud se volcó a la calle 9 de Julio, entre San Martín y Orgaz, para ver de cerca a los vehículos que marcaron época en los caminos de Córdoba y el mundo.

Entre los autos exhibidos, no faltaron los clásicos con la icónica decoración Marlboro-Renault, firmados por pilotos históricos, que generaron nostalgia y emoción en los fanáticos.

Con entrada libre y gratuita, el evento convocó a miles de personas que revivieron el rugido de los motores y compartieron anécdotas en un clima de fiesta popular.