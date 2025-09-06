¿Listo para volver a escuchar rugir a los clásicos del rally en Carlos Paz?

El “Gran Premio Villa Carlos Paz 2025” vivió un inicio con homenajes y se prepara para una jornada a pura historia y rugido

La 11º edición de Leyendas del Rally arrancó ayer viernes 5 de septiembre con un clima de reencuentro, nostalgia y pasión. Bajo el lema de mantener vivos los recuerdos, la primera jornada combinó historia, camaradería y arte, dando inicio al “Gran Premio Villa Carlos Paz 2025”.

El día comenzó a las 15 en el Auditorio del Museo de la Industria de Córdoba, con el homenaje “Tributo al Grupo A”. Allí se repasaron anécdotas junto a protagonistas del rally, se presentó la obra “Leyendas del Rally - Tributo al Grupo A”, realizada por Alejandro Salvay, y la Escuela del Rally entregó reconocimientos a referentes de la actividad.

Más tarde, a las 18.30, se vivió la largada simbólica desde el Paseo del Buen Pastor, en pleno corazón de la capital cordobesa, con un marco multitudinario que vibró ante la presencia de los autos históricos.

Lo que viene este sábado en Villa Carlos Paz

La cita se trasladará a Villa Carlos Paz, donde el público podrá disfrutar de cerca los vehículos que marcaron época en el automovilismo. El cronograma oficial es el siguiente:

08:45 hs: Apertura del Parque Cerrado en el Playón Municipal.

10:00 hs: Largada desde la Plaza del Rally.

19:00 hs: Reagrupamiento en el Playón Municipal.

20:00 hs: Exposición nocturna de vehículos en calle 9 de Julio, entre Av. San Martín y Orgaz.

Con entrada libre y gratuita, vecinos y turistas tendrán la oportunidad de reencontrarse con los autos que forjaron la historia del rally y que permanecen en la memoria colectiva.