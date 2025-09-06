Messi y Charly García se saludaron y posaron para los fotógrafos

Buenos Aires. Luego de su brillante actuación del jueves pasado frente a Venezuela, Lionel Messi disfruta de un merecido descanso después de que Lionel Scaloni lo haya desafectado para el duelo del martes próximo en Guayaquil contra Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

El mejor jugador del mundo mantuvo un encuentro ameno con Charly García, uno de los músicos más populares de la Argentina y autor de varios temas emblemáticos del rock nacional. Ambos mantuvieron un semblante alegre y distendido, pudieron estrecharse sus manos, abrazarse y tener una conversación en un encuentro del que también participaron su compañero en la Selección, Rodrigo De Paul, y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia. De hecho, los cuatro posaron para una fotografía en conjunto.

“¡Qué gran placer conocerte, maestro! ¡Sos enorme Charly García!”, escribió Leo en un breve mensaje a través de su cuenta personal de Instagram, seguida por más de 500 millones de usuarios, dentro de una publicación que acompañó de dos imágenes junto al artista y compositor. Además, su esposa, Antonela Roccuzzo, se hizo eco del encuentro, lo reposteó en su perfil oficial y lo acompañó de dos emoticones: una carita emocionada y un corazón. Charly también lo difundió en sus redes sociales y le mandó un mensaje al crack de la Albiceleste: “Gracias Lionel Messi”.

Esta fue la segunda publicación de Messi para sus followers en cuestión de pocas horas porque al mediodía de este viernes había dejado un mensaje después de afrontar su adiós como local en un partido por los puntos en las Eliminatorias ante Venezuela: “Una noche muy especial que todavía me deja sin palabras de la emoción. Gracias de corazón a toda la gente por el cariño y por estar bancándonos siempre. Pase lo que pase y sea cual sea el futuro, que solo Dios lo sabe… ¡VAMOS ARGENTINA!”.

La última frase de la misiva está relacionada a las dudas puestas sobre la participación del 10 en el Mundial 2026. De cara a ese certamen, el astro habló de la importancia de sentirse bien físicamente a la hora de tomar una decisión: “Estoy ilusionado, con ganas, pero es partido a partido. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”.

“No estoy preparado para no verlo más como futbolista”: la confesión entre lágrimas del primer DT campeón con Messi en la Selección

El entrenador de la Selección, Lionel Scaloni, fue consultado sobre cómo manejó la faceta mental del delantero de 38 años, a quien ya se lo vio emocionado desde la entrada en calor: “A él no le hablamos del tema, sabíamos muy bien lo que representaba y la emoción que podía tener. Ya es suficientemente grande como para poder hablar y comentar lo que iba a esperar del partido".