Orso acompañó a los chicos de Carlos Paz Sierras en una jornada comunitaria

Este sábado por la tarde se celebró el tradicional festejo por el Día de la Niñez en Carlos Paz Sierras, donde familias y niños de la zona disfrutaron de una jornada especial organizada por el centro vecinal.

El evento contó con la participación de Carlos Orso, en representación del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, que colaboró con la entrega de golosinas para los más pequeños y acompañó a la comunidad durante la celebración.

“Estamos muy contentos de poder acompañar a los vecinos de la ciudad. Los Centros Vecinales nos convocan permanentemente a participar de estas actividades y nosotros los acompañamos donándoles golosinas. Es una forma de agradecerle a la ciudadanía por el acompañamiento hacia mí y hacia la institución que represento”, expresó Orso.

La tarde estuvo marcada por los juegos, las risas y el encuentro entre vecinos, reafirmando el valor de la organización comunitaria para mantener vivas las celebraciones en cada barrio.