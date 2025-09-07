Con el 46,9% de los votos, Fuerza Patria se impuso en la provincia

La provincia de Buenos Aires definió este domingo 7 de septiembre un nuevo mapa político. Con el 82,22% de las mesas escrutadas, Fuerza Patria logró un claro triunfo con el 46,93% de los votos, consolidándose como primera fuerza en seis de las ocho secciones electorales.

La Alianza La Libertad Avanza alcanzó el 33,85% y logró imponerse en la 5° y 6° sección, mientras que Somos Buenos Aires quedó en tercer lugar con el 5,41%, seguido por el Frente de Izquierda Unidad con el 4,37%.

El festejo tuvo su imagen simbólica en la figura de Cristina Fernández de Kirchner, quien salió al balcón a saludar a la militancia tras conocerse la tendencia irreversible. El resultado fortalece a Fuerza Patria como principal espacio opositor y marca un duro revés para el oficialismo libertario en la provincia más poblada del país.

Las proyecciones indican que la fuerza se aseguró un número significativo de bancas en la Legislatura bonaerense, consolidando su predominio en el Senado provincial y ampliando su presencia en Diputados. De este modo, la provincia se convierte en un bastión clave para el armado nacional de cara a los próximos desafíos electorales.