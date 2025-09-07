El quirófano móvil castrará mascotas gratis en el Distrito Norte

El nuevo quirófano móvil de castraciones ya está trabajando en Villa Carlos Paz y durante todo septiembre atenderá en el CAPS Distrito Norte, ubicado en boulevard Sarmiento 455. La atención será los jueves de 9 a 12 horas.

Los turnos pueden solicitarse a través del 147 o vía WhatsApp al 3541528386. La iniciativa forma parte del programa municipal “Familias con Huellas”, que apunta a la tenencia responsable y al cuidado integral de perros y gatos.

Además de las castraciones, el programa incluye vacunación antirrábica, asistencia en emergencias, adopciones y acompañamiento a las familias que conviven con animales.