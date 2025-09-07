El quirófano móvil castrará mascotas gratis en el Distrito Norte

Cuidado animal en Carlos Paz
El quirófano móvil castrará mascotas gratis en el Distrito NorteEl servicio gratuito funcionará todos los jueves de septiembre en el CAPS de boulevard Sarmiento. Los vecinos deben sacar turno previo.
El nuevo quirófano móvil de castraciones ya está trabajando en Villa Carlos Paz y durante todo septiembre atenderá en el CAPS Distrito Norte, ubicado en boulevard Sarmiento 455. La atención será los jueves de 9 a 12 horas.
Los turnos pueden solicitarse a través del 147 o vía WhatsApp al 3541528386. La iniciativa forma parte del programa municipal “Familias con Huellas”, que apunta a la tenencia responsable y al cuidado integral de perros y gatos.
Además de las castraciones, el programa incluye vacunación antirrábica, asistencia en emergencias, adopciones y acompañamiento a las familias que conviven con animales.