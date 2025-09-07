Cuidado animal en Carlos Paz

El quirófano móvil castrará mascotas gratis en el Distrito Norte

El servicio gratuito funcionará todos los jueves de septiembre en el CAPS de boulevard Sarmiento. Los vecinos deben sacar turno previo.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sociedad
domingo, 7 de septiembre de 2025 · 10:31

El nuevo quirófano móvil de castraciones ya está trabajando en Villa Carlos Paz y durante todo septiembre atenderá en el CAPS Distrito Norte, ubicado en boulevard Sarmiento 455. La atención será los jueves de 9 a 12 horas.

Los turnos pueden solicitarse a través del 147 o vía WhatsApp al 3541528386. La iniciativa forma parte del programa municipal “Familias con Huellas”, que apunta a la tenencia responsable y al cuidado integral de perros y gatos.

Además de las castraciones, el programa incluye vacunación antirrábica, asistencia en emergencias, adopciones y acompañamiento a las familias que conviven con animales.

Comentarios