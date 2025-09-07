La multitud que subió al Cerro La Cruz para dejarlo impecable

El pasado sábado 6 de septiembre, el Cerro La Cruz se convirtió en escenario de una verdadera movida comunitaria: decenas de vecinos, guías y voluntarios respondieron al llamado del municipio y se unieron para dejar el tradicional paseo en perfectas condiciones.

La actividad comenzó temprano en la mañana y reunió a una multitud que, provista de bolsas y herramientas, recorrió senderos y laderas para recolectar residuos. El clima de trabajo en equipo se mezcló con la satisfacción de cuidar uno de los íconos naturales más visitados de Villa Carlos Paz.

La organización estuvo a cargo de las áreas de Turismo y Ambiente del municipio, que desde hace años promueven estas jornadas como forma de concientizar sobre la importancia de preservar los espacios naturales. La iniciativa no solo logró su objetivo inmediato de limpieza, sino que también reforzó el sentido de pertenencia de la comunidad con el cerro.

El resultado fue contundente: un Cerro La Cruz más limpio y un fuerte mensaje de compromiso ambiental que quedó grabado en cada uno de los participantes.