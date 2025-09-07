La tradicional Fiesta de los Abuelos llenó de alegría el Hotel Mónaco

Del jueves 4 al domingo 7 de septiembre se celebró en Villa Carlos Paz una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Abuelos, que volvió a tener como sede al histórico Hotel Mónaco.

El evento, que se organiza desde la década de 1990, estuvo destinado a personas mayores de diferentes provincias argentinas con el propósito de compartir momentos de disfrute, amistad y nuevas experiencias.

Delegaciones de La Rioja, Catamarca, La Pampa, Buenos Aires, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Chubut, entre otras, formaron parte de la celebración, que incluyó actividades recreativas, espectáculos y espacios de encuentro.

La fiesta reafirmó a Villa Carlos Paz como un punto de referencia para el turismo social y de integración destinado a los adultos mayores.