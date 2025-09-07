Buenos Aires. Rosa Tarlovsky de Roisinblit, presidenta honoraria de Abuelas de Plaza de Mayo, murió este sábado, a los 106 años. Con su partida, se va un personaje central en la búsqueda de hijos y nietos secuestrados, torturados, desaparecidos y robados durante la última dictadura.

“Para mí sos eterna”, la despidió en la red social X su nieta Mariana Eva Pérez, sobreviviente del plan sistemático de terrorismo de Estado y escritora del libro Princesa Monto, donde relata su historia. Rosa pudo encontrar a su nieto Guillermo, con la ayuda de Mariana Eva, la hermana del bebé nacido en cautiverio en la ESMA.

“Yo no salí, el día que se llevaron a mi hija, a formar parte de Montoneros, o me convertí en una revolucionaria, no, eso no, yo salí a buscar a mi hija, y eso me llevó todos estos años. Ella desapareció en octubre de 1978, y desde entonces yo estoy luchando. No me quedé en casa a llorar, yo salí a luchar. Y yo creo que mi lucha ha dado sus buenos resultados porque hemos obtenido muchos logros", contó a Infobae a poco de cumplir 100 años.

A Patricia Julia Roisinblit y a su pareja José Manuel Pérez Rojo se los llevó una patota de Fuerza Aérea el 6 de octubre de 1978. Ella tenía 25 años y estaba embarazada. También secuestraron a Mariana, que era bebé pero fue devuelta horas más tarde a la familia por personas que se identificaron como personal de Coordinación Federal.

Por testimonios de sobrevivientes se supo que Patricia fue trasladada a la ESMA pocos días antes de dar a luz a un varón al que llamó Rodolfo Fernando, nacido el 15 de noviembre de 1978. El parto fue asistido por el obstetra del Hospital Naval, Jorge Luis Magnacco.

Allí, en la ESMA, Patricia pudo relatar a compañeros que luego difundieron su mensaje que ella, su pareja, Mariana Eva y el bebé que tenía en su vientre habían sido secuestrados por personal de la Fuerza Aérea y que permanecieron detenidos en una casa en la zona oeste del Gran Buenos Aires, años después identificada como la Regional de Inteligencia de Buenos Aires (RIBA).

Desde el día que empezó a buscar, Rosa -o, cariñosamente, “Site”- nunca se detuvo. La constancia y la búsqueda pacífica y sin rencores fue uno de los distintivos de ella y de Abuelas, la organización a la que se sumó ese mismo año, y que todavía se llamaba Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Rosa partió con la satisfacción moral de haber hallado, a la fecha, 140 nietos, no solamente al suyo.

Hija de colonos judíos que escaparon de los pogroms zaristas, Rosa nació con la potencia de la tenacidad el 15 de agosto de 1919 en Moisés Ville, provincia de Santa Fe y se recibió de obstetra en la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Fue partera jefa de la Maternidad Escuela de Obstetricia de Rosario. En 1949 se mudó a Buenos Aires y dos años después se casó con Benjamín Roisinblit.

Patricia nació en 1952 y fue la única hija del matrimonio. Militó en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y después se sumó a Montoneros. Junto a Pérez Rojo integraron la Columna Oeste de la organización peronista revolucionaria. El 28 de junio de 1977 tuvieron a Mariana Eva.

El 13 de abril de 2000 Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia anónima que afirmaba que el agente civil de la Fuerza Aérea, Francisco Gómez, y su esposa, Teodora Jofré, tenían un niño inscripto como hijo propio con una falsa partida de nacimiento firmada por el médico de esa fuerza, Pedro Alejandro Canela.

Tras hablar con su hermana, el joven aceptó realizarse los análisis inmunogenéticos y el 2 de junio de 2000, la genetista Mary-Claire King informó los resultados del análisis de ADN mitocondrial: indicaban que él efectivamente era el hijo de Patricia y José. En 2004, el Banco Nacional de Datos Genéticos volvió a confirmar la filiación con las familias Pérez Rojo y Roisinblit.

Guillermo fue criado como hijo único por sus apropiadores, que en medio de su infancia se divorciaron. “Gómez era una persona extremadamente violenta”, recordó Guillermo. Según él, lo más difícil fue enterarse de que su madre fue mantenida prisionera por el mismo hombre al que creció llamando “papá”.

“Me lo confesó y también me dijo que cuando no había guardias los fines de semana, les daba un poco de comida extra, como si lo que hiciera fuera algo extraordinario”, contó sobre la perversidad de su apropiador.

“Se fue mi Baba, Rosa y más allá de la tristeza que siento, me alivia pensar que después de 46 años vuelve a encontrarse con mi mamá y con su gran amor, mi abuelo Benjamín. Llegó el momento de su merecido descanso...”, escribió su nieto Guillermo Pérez Roisinblit en la red social X.

Rosa hizo la denuncia por la desaparición de su nieto en 1979. Es decir, pasó casi 40 años buscando. “Yo no espero que mi hija aparezca viva, por supuesto que no, pero el Estado me tiene que decir a mí a dónde está, quién se la llevó. Aunque era una dictadura feroz, era el Estado, y yo espero del Estado esa respuesta”, dijo a Infobae en una entrevista publicada en 2016.