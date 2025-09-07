¿Qué obras y aportes millonarios recibió La Falda en la visita del gobernador?

La Falda vivió este jueves una jornada cargada de anuncios oficiales con la visita del gobernador Martín Llaryora, quien encabezó junto al intendente Javier Dieminger la inauguración del edificio de la Escuela ProA. Durante el acto se confirmó una batería de aportes que abarcan infraestructura, educación, seguridad, salud y acompañamiento social.

Entre los compromisos más relevantes se encuentran:

$90 millones para el adoquinado que permitirá el acceso del transporte urbano a la nueva escuela.

$40 millones para crear una Sala Cuna en el barrio San Jorge.

Dos nuevas unidades de traslado para el Hospital Municipal.

Chalecos, equipamiento y dos camionetas 0 km para la Guardia Local de Prevención y Convivencia.

$5 millones para cada club de la ciudad.

$300 millones destinados a la obra de la avenida Italia.

Netbooks del programa TecnoPresente para gabinetes escolares.

$30 millones para los Bomberos Voluntarios.

Escrituras a familias del plan Tu Casa, Tu Escritura.

Créditos del Banco de la Gente a vecinos de la localidad.

El evento contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, docentes, estudiantes, referentes de instituciones y vecinos. La inauguración se realizó en un marco de festejo que incluyó el ingreso de banderas, la entonación del Himno y el descubrimiento de una placa conmemorativa.