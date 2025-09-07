Villa Carlos Paz: así estará el clima durante la semana que viene

Villa Carlos Paz. El buen tiempo se mantiene en Villa Carlos Paz y la región con jornadas soleadas y temperaturas que irán en ascenso a lo largo de la semana entrante. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, tras un inicio frío durante la mañana del domingo, con apenas 2°C de mínima y 18°C de máxima, se espera un paulatino aumento en los valores térmicos.

El lunes el termómetro oscilará entre 3°C y 21°C, mientras que el martes se prevé una mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 22°C.

Las temperaturas más agradables llegarán hacia la mitad de la semana: el miércoles se espera una mínima de 10°C y una máxima de 24°C, el pico más alto del período, con un clima primaveral ideal para actividades al aire libre.

El jueves continuará en la misma línea, con registros de 9°C a 23°C, en tanto que el viernes cerrará la semana con una leve baja, ubicándose entre los 6°C de mínima y los 20°C de máxima.

De este modo, Villa Carlos Paz vivirá una semana estable, con mañanas frescas y tardes templadas a cálidas, sin pronóstico de lluvias, lo que permitirá disfrutar de la ciudad y de las diferentes actividades programadas en la agenda turística.

