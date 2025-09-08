Ahora la Policía ve en vivo las cámaras de los negocios

Un convenio con la Cámara de Comercio habilita la conexión de equipos privados al sistema de vigilancia oficial con inteligencia artificial.

El Ministerio de Seguridad de Córdoba y la Cámara de Comercio de Córdoba (CCC) firmaron un acuerdo que permitirá integrar las cámaras de los grandes comercios a la red de monitoreo de la Policía.

La iniciativa forma parte del programa Red Vigía Córdoba, enmarcado en la Ley de Seguridad 10.954, y busca potenciar la prevención mediante la cooperación público-privada.

La conexión se realizará a través de un software de inteligencia artificial que permitirá el reconocimiento facial de personas buscadas, la lectura automática de patentes y el envío de alertas directas a la Central 911.

El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, subrayó que la medida responde a una instrucción del gobernador Martín Llaryora. “Estamos fortaleciendo la capacidad tecnológica de la Policía, con una inversión que coloca a Córdoba a la vanguardia en el país y la región”, sostuvo.

Por su parte, el presidente de la CCC, Sebastián Parra, resaltó que la Red Vigía permitirá “una prevención activa, integrando las cámaras perimetrales de los comercios en los espacios públicos, protegiendo a los ciudadanos y la actividad comercial”.

Del acto participaron autoridades ministeriales, policiales y representantes de centros comerciales y cámaras sectoriales.