Capilla del Monte sumó un vado y lomos de burro en distintos barrios

Refuerzan su mantenimiento urbano
Capilla del Monte sumó un vado y lomos de burro en distintos barriosTambién se construyó un vado en Villa Cielo y se colocaron reductores de velocidad en El Zapato y Las Gemelas.
La Municipalidad de Capilla del Monte informó que durante esta semana se llevaron a cabo tareas de mantenimiento en diversos puntos de la ciudad, con trabajos de recambio de paños de hormigón, relleno, nivelado y riego de calles.
Además, se realizaron operativos de poda, desmalezado y limpieza en los barrios San Martín, Balneario Municipal Calabalumba, La Toma, El Zapato, Aguas Azules, Balumba, Las Gemelas, Las Flores, Centro, Villa Cielo y en la colectora de acceso sur por Ruta 38.
Como parte de las intervenciones, el municipio construyó un vado en Villa Cielo para evitar la acumulación de agua tras las lluvias y colocó lomos de burro en los barrios El Zapato y Las Gemelas, con el objetivo de mejorar la seguridad de conductores y peatones.