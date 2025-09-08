Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

lunes, 8 de septiembre de 2025 · 10:39

Redacción El Diario de Carlos Paz

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó los calendarios de pagos para septiembre, abarcando jubilaciones, pensiones, AUH, AUE, prestaciones del SUAF y otros pagos.

Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 0 y 1: lunes 8 de septiembre.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

Asignación Universal por Hijo (AUH), quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

SUAF ANSES, quiénes cobran hoy

Documentos terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento, quiénes cobran hoy

Todas las terminaciones de documentos: hasta el 10 de octubre.

Asignaciones familiares de Pensiones No Contributivas (PNC), quiénes cobran hoy