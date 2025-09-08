Estos son todos los proyectos que podés votar en Carlos Paz para tu barrio

lunes, 8 de septiembre de 2025 · 19:41

Redacción El Diario de Carlos Paz

Esta mañana se puso en marcha la votación del Presupuesto Participativo 2025. A lo largo de todo septiembre, los vecinos de Villa Carlos Paz podrán seleccionar los proyectos para sus barrios en modalidad virtual —desde el teléfono o la computadora— o de manera presencial en distintas mesas de votación.

Los proyectos (ver ACA) que se someten a votación fueron definidos previamente en las Asambleas de Distrito. También se elegirán las propuestas del Presupuesto Participativo Joven.

Con el fin de informar y acercar las iniciativas a los vecinos, habrá mesas de consulta e información. La votación permanecerá abierta hasta el 29 de septiembre a las 20:00, mientras que el escrutinio público y la presentación de resultados se realizará el martes 30 a las 10:00 en el Auditorio Municipal.

Mesas de votación por distrito

MESAS DE VOTACIÓN:

DISTRITO ESTE - DISTRITO NORTE:

LUNES 01/09:

1) Supermercado Costa Azul (Bach 500): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

2) Supermercado Cordiez (Av. San Martín esq. Gob. Peña): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

MARTES 02/09:

1) Drugstore Rivera (Av. San Martín esq. Artigas): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

2) Estadio Arena (Av. Arturo Umberto Illia y Gob. Roca): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

3) CAPS Distrito Norte (Bv. Sarmiento 890, al lado de la Casa de La Amistad): 10hs. a 13hs.

MIÉRCOLES 03/09:

1) Multi-Market (Av. San Martín esq. Av. Gabriela Mistral): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

2) CAPS Distrito Norte (Bv. Sarmiento 890, al lado de la Casa de La Amistad): 10hs. a 13hs.

DISTRITO SUR:

LUNES 08/09:

1) La Fábrica P. Joven VCP (Uspallata esq. Brasil): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

2) CAPS Distrito Sur (El Canal - Juncal O esq. Cuba): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

3) Plaza Sol y Rio (Av. Cárcano esq. La Camera): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

MARTES 09/09:

1) La Fábrica P. Joven VCP (Uspallata esq. Brasil): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

2) Plaza Villa del Rio (Ayacucho esq. India): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

3) Plaza Vera Peñaloza (Paraguay esq. Kepler): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

MIÉRCOLES 10/09:

1) La Fábrica P. Joven VCP (Uspallata esq. Brasil): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

2) Plazoleta Juanjo (Las Magnolias esq. Los Pensamientos): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

3) Plaza Centenario (Rio Negro esq. Chaco): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

DISTRITO CENTRO:

LUNES 15/09:

1) Municipalidad de VCP (Liniers 50): 10hs. a 13hs.

2) Becerra Centro Sucursal 10 (Cassaffousth 59): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

3) Becerra Cárcano Sucursal 9 (Av. Cárcano esq. Int. García): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

MARTES 16/09:

1) Municipalidad de VCP (Liniers 50): 10hs. a 13hs.

2) Plaza Belgrano (José Ingenieros y Jorge Newbery): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

3) Plaza Casado (Miguel Juárez esq. Bernardo Delia): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

MIÉRCOLES 17/09:

1) CAPS Fantasio (Av. Perito Moreno 463): 10hs. a 13hs.

2) Plaza Alberdi (Av. La Plata y Los Tamarindos): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

3) Plazoleta Villa Domínguez (Av. Arturo Umberto Illia esq. Yrigoyen): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

DISTRITO OESTE:

LUNES 22/09:

1) Unidad de Gestión y Bienestar Municipal - UGEBIM Oeste (Roma esq. Int. Grimberg): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

2) Despensa Rejas Blancas (Los Sauces 450): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

3) Polideportivo Social (Roma esq. Laplace): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

MARTES 23/09:

1) UGEBIM Oeste (Roma esq. Int. Grimberg): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

2) Parque Estancia La Quinta (Los Zorzales s/n): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

3) CAPS La Quinta (México 45): 10hs. a 13hs.

MIÉRCOLES 24/09:

1) UGEBIM Oeste (Roma esq. Int. Grimberg): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

2) Plaza Manitos Felices (Bv. Roma s/n): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.

Asimismo, se recorrerán instituciones educativas y centros de jubilados informando y facilitando la votación.

Recorridas por las Escuelas Públicas de Nivel Medio (con Casa de La Juventud):

Jueves de septiembre: 04 - 11 - 18 - 25.

Viernes de septiembre: 05 - 26.

Recorrida por el Club de Abuelos VCP: viernes 12/09.

Recorrida por el Centro de Jubilados y Pensionados VCP: viernes 19/09.