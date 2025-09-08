Luis Caputo: "Nada va a cambiar, ni en lo fiscal, ni en lo monetario y cambiario"

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló anoche luego de la dura derrota en las elecciones bonaerenses de este domingo, donde el peronismo se alzó con el 46% de los votos, ampliamente por encima del 33,86% de La Libertad Avanza. "Nada va a cambiar ni el lo fiscal, ni en lo monetario y cambiario", dijo y remarcó el rumbo del plan.

Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario.

Un abrazo a todos — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 8, 2025

Consumada la derrota electoral de anoche, el jefe del equipo económico del gobierno nacional aseguró que no habrá modificaciones en el programa macroeconómico. "Nada va a cambiar en lo económico", sentenció el ministro en una publicación en su cuenta de "X".

Fuerza Patria se impuso en las elecciones bonaerenses y le dio un duro revés a las aspiraciones de La Libertad Avanza de mostrar un primer golpe de cara a octubre.

El triunfo se consolidó principalmente en la primera y la tercera sección electoral, de acuerdo a los primeros datos oficiales del recuento de votos, aunque también logró victorias en la Cuarta, Séptima y Octava secciones.

Como ejemplo, en La Matanza, la lista que encabezaron la vicegobernadora, Verónica Magario, y Fernando Espinoza dobló en votos a LLA, con el 56% de los votos.