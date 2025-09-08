Semana con sol, máximas de hasta 29 ° y regreso del aire primaveral

La jornada de este lunes 8 de septiembre en Villa Carlos Paz comenzó con 8.2 °C, cielo parcialmente nublado y una humedad del 84 %, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. A lo largo del día se espera una temperatura máxima de 19 °C, con ambiente fresco a templado y vientos leves del sector sur.

Durante la semana, el tiempo se presentará mayormente estable, con ascenso de temperaturas hacia la mitad de la semana y un leve descenso hacia el fin de semana:

Martes: mínima de 7 °C y máxima de 25 °C, con cielo mayormente despejado.

Miércoles: jornada cálida, con mínima de 11 °C y máxima de 29 °C.

Jueves: descenso moderado, con temperaturas entre 10 °C y 23 °C.

Viernes: fresco a templado, mínima de 6 °C y máxima de 22 °C.

Sábado: condiciones similares, mínima de 6 °C y máxima de 23 °C.

Domingo: cierre de la semana con mínima de 8 °C y máxima de 24 °C, cielo algo nublado.

El panorama muestra un inicio de semana fresco y húmedo, con un repunte térmico marcado hacia mitad de semana, ideal para actividades al aire libre, seguido de temperaturas más moderadas durante el fin de semana.