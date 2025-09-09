ARBA descontará Ingresos Brutos en las operaciones con billeteras virtuales

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) anunció que a partir del 1 de octubre comenzará a descontar Ingresos Brutos en las billeteras virtuales. La medida impactará en aplicaciones muy utilizadas como Mercado Pago, Ualá y otras plataformas de pago digital.

El cambio fue establecido mediante la resolución normativa 25/2025 y se implementará a través del sistema SIRCUPA, un esquema que ya opera en una veintena de jurisdicciones del país. La decisión busca unificar criterios y dar un trato similar a todos los medios de pago.

No obstante, el anuncio genera dudas entre usuarios de billeteras virtuales, contribuyentes y especialistas, que advierten sobre posibles complicaciones para pequeñas y medianas empresas que podrían acumular saldos a favor difíciles de recuperar.

¿Un nuevo impuesto de ARBA?

La respuesta oficial es clara: no es un impuesto adicional, sino la aplicación de retenciones de Ingresos Brutos a los movimientos de dinero en cuentas virtuales. Es decir, el mismo criterio que ya rige para cuentas bancarias, ahora se traslada a plataformas digitales.

La medida entrará en vigencia en dos etapas. Desde el 1° de octubre deberán actuar como agentes de recaudación los PSP ya registrados en la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral. En tanto, a partir del 1° de noviembre se sumarán aquellos proveedores que cumplan con las condiciones previstas, aunque no figuren en ese listado inicial.

El esquema alcanza a depósitos en pesos, monedas extranjeras (con excepción del dólar estadounidense), así como valores o instrumentos con poder adquisitivo similar al dinero de curso legal. No todas las actividades están incluidas: quedan exentas, por ejemplo, las operaciones vinculadas a loterías autorizadas, tabaco o comercialización de productos ganaderos.

Uno de los puntos que más ruido genera es la posibilidad de que las empresas acumulen saldos a favor difíciles de recuperar, algo que ya ocurre con el régimen bancario SIRCREB. Ante esa preocupación, desde la administración bonaerense remarcaron que se amplió a $3,5 millones el monto máximo para acceder a la devolución exprés de créditos fiscales vía online, un alivio que beneficiaría a más del 95% de los contribuyentes con saldos a favor.

En la práctica, el anuncio significa que los movimientos en billeteras digitales quedarán bajo la lupa de ARBA, del mismo modo que los bancos.