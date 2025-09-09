Así se transformará la avenida Cárcano con la obra integral de agua y pavimento

El Gobierno de Córdoba y la Municipalidad de Villa Carlos Paz ejecutan una obra de envergadura que combina la mejora del sistema de agua potable con la repavimentación completa de la avenida Cárcano. La intervención, que beneficiará directamente a más de 70 mil habitantes, supone una inversión de $6.265 millones y genera 30 puestos de trabajo directos.

Los trabajos avanzan a buen ritmo, con un 10% de ejecución, y se desarrollan sobre el tramo comprendido entre avenida General Paz y calle Brasil, en la principal arteria comercial de la ciudad.

Detalles del acueducto

La obra prevé la renovación de 2.400 metros de cañería de cemento por una nueva tubería de PRFV (poliéster reforzado con fibra de vidrio) de 600 milímetros de diámetro. El objetivo es optimizar el funcionamiento del “Acueducto Principal de Carlos Paz”, que abastece las zonas centro y este de la villa serrana.

Repavimentación y rediseño de la calzada

En paralelo, se repavimentará íntegramente la avenida Cárcano, con mejoras en la carpeta asfáltica y la construcción de un separador central. También se ejecutarán obras de escurrimiento en los cruces de las calles Tierra del Fuego y Río Negro, puntos críticos en días de lluvias intensas.

Seguridad vial y proyección estratégica

El rediseño de la calzada busca reforzar la seguridad vial en una avenida de tránsito intenso que integra la Ruta Provincial Nº 14, clave como conexión entre Córdoba capital y el Valle de Punilla. El cantero central reducirá la velocidad de los vehículos y ordenará la circulación en una zona urbana densamente poblada y con alto movimiento comercial.

Con esta intervención, Villa Carlos Paz combina una mejora esencial en la prestación de agua potable con una transformación vial que impactará en la vida diaria de vecinos, comerciantes y turistas.