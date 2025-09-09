Aumentaron las multas de la Policía Caminera: ¿cuánto salen?

Las multas de la Policía Caminera registraron un aumento del 8% en el mes de septiembre y se trata de la sexta actualización en lo que va del 2025. La disposición fue oficializada este martes a través de la Resolución 44 de la Dirección General de Prevención de Accidentes de Tránsito y las sanciones se aplican en las rutas de la Provincia de Córdoba.

La medida se justificó con el ajuste del precio del litro de nafta en las estaciones de servicio.

Por infracciones leves como conducir fumando, se aplicará una sanción de 20 a 100 UF y las multas irán desde los $28.820 hasta los $144.100. Por infracciones graves, como no llevar las luces encendidas, las penas irán de 100 a 200 UF y tendrán un costo de entre $144.100 y $288.200.

Asimismo, por infracciones muy graves (como cruzar el semáforo en rojo, excederse del límite de velocidad o circular en contramano), la sanción será de 200 a 400 UF y llegarán hasta $576.400.

Por su parte, las infracciones máximas como conducir alcoholizado, sin licencia o con documentación adulterada, recibirán una pena de 1.200 a 2.000 UF, lo que equivale al desembolso de entre $1.729.200 y $2.882.000.