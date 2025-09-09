Cinco localidades triplicarán su potencia eléctrica con una obra provincial

El departamento San Justo recibirá una obra clave que transformará la prestación del servicio eléctrico en la región. El Gobierno de Córdoba, a través del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, firmó la ejecución de trabajos que permitirán triplicar la capacidad de distribución de energía, beneficiando a cinco localidades: El Fortín, Alicia, Las Varas, Las Varillas y Saturnino María Laspiur.

El proyecto contempla el tendido de 15 kilómetros de re-tensionado con tecnología de última generación. La inversión, de $2.235 millones, se financia a través del Fondo para el Desarrollo Energético Provincial (FODEP).

La nueva infraestructura beneficiará directamente a 1.554 habitantes de El Fortín y 3.310 de Alicia, donde las caídas de tensión y pérdidas técnicas han sido históricamente un problema.

El secretario de Gobierno, Augusto Pastore, definió la jornada como “un día histórico para El Fortín”, mientras que el intendente local, Carlos Entesano, destacó que la obra “garantiza estabilidad y seguridad energética, esenciales para el crecimiento productivo y económico”.

Por su parte, el subsecretario de Infraestructura Eléctrica, Ezequiel Turletto, resaltó el alcance regional: “Esta repotenciación nos dará tres veces más potencia que la actual, y sin energía no hay industria ni calidad de vida. Estamos iluminando el futuro del interior del interior”.

Dos etapas de ejecución

La primera fase incluye la provisión de 90 postes de hormigón armado, aislación, herrajes y un transformador de 2,7/3,2 MVA en reserva para contingencias, con la participación de la Cooperativa Eléctrica de El Fortín.

La segunda fase prevé la instalación de una subestación compacta (“shelter”) de 33/13,2 kV de 2,5 MVA, ampliable a 7 MVA, con incorporación de tecnología de redes inteligentes, telemedición, RTU y sistema SCADA para el monitoreo remoto y mayor estabilidad del sistema.

El convenio fue suscripto por autoridades provinciales, municipales y de la cooperativa, consolidando un proyecto que apunta a garantizar energía confiable para el desarrollo agroindustrial y la calidad de vida de miles de vecinos.