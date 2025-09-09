Comenzaron los preparativos por los 30 años de la Fiesta de la Primavera

La ciudad de Villa Carlos Paz se prepara para vivir una edición histórica de la Fiesta de la Primavera, que se llevará adelante el próximo sábado 20 de septiembre en la costanera del lago San Roque. Se espera la presencia de miles de jóvenes provenientes de todo el país y comenzó a diagramarse el operativo de seguridad para garantizar que sea una celebración sin alcohol.

Esta mañana, se realizó un importante encuentro organizativo con la participación de autoridades municipales, representantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Departamental Punilla, la Policía Caminera, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), los bomberos voluntarios, personal de Seguridad VCP, la justicia y los servicios de emergencias.

Además, se convocó a las distintas áreas municipales como Salud, Inspectoría, Seguridad VCP, Cultura y el Hospital Sayago.

La primera reunión de trabajo estuvo encabezada por el secretario General y de Vinculación Institucional, Juan Lucero, y se pudo avanzar en la coordinación para llevar adelante controles de alcoholemia, el montaje del predio y la terminal de ómnibus alternativa.