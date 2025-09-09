Cuánto marcó el termómetro en los barrios de Villa Carlos Paz

Un relevamiento realizado en el marco del Proyecto Matteo reveló las temperaturas mínimas que se registraron durante las últimas horas en la ciudad de Villa Carlos Paz y alrededores. En una semana con temperaturas en ascenso, el punto más frío del Valle de Punilla se ubicó en la zona de San Antonio de Arredondo y marcó 0.5°.

Dentro del ejido carlospacense, el registro más bajo lo tuvo el barrio Playas de Oro y alcanzó 3.1°.

En tanto, la mínima descendió a 4.7° en Barrio Sarmiento y llegó a 4.9º en Sol y Lago y La Cuesta.

Por su parte, en el centro de la ciudad, la temperatura descendió hasta 5.2° y marcó 5.4º en el barrio Costa Azul Norte.