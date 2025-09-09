Cuánto marcó el termómetro en los barrios de Villa Carlos Paz

Se vive una semana primaveral
Cuánto marcó el termómetro en los barrios de Villa Carlos PazDentro del ejido carlospacense, el registro más bajo se alcanzó en el barrio Playas de Oro.
Un relevamiento realizado en el marco del Proyecto Matteo reveló las temperaturas mínimas que se registraron durante las últimas horas en la ciudad de Villa Carlos Paz y alrededores. En una semana con temperaturas en ascenso, el punto más frío del Valle de Punilla se ubicó en la zona de San Antonio de Arredondo y marcó 0.5°.
En tanto, la mínima descendió a 4.7° en Barrio Sarmiento y llegó a 4.9º en Sol y Lago y La Cuesta.
Por su parte, en el centro de la ciudad, la temperatura descendió hasta 5.2° y marcó 5.4º en el barrio Costa Azul Norte.