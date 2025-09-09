El Pato: La historia de un ícono abandonado en las sierras de Córdoba

La Torre El Pato es protagonista de una de las postales más reconocidas de las sierras de Córdoba: una imagen grabada en la retina de todos aquellos que transitan la autopista y se maravillan con su silueta elevándose por encima del lago San Roque. Dominando el paisaje desde su ubicación estratégica en el límite entre Villa Carlos Paz y Santa Cruz del Lago, la imponente estructura se levanta como un fantasma de cemento, un recordatorio de un sueño turístico que no llegó a concretarse.

Hoy, el predio es un ícono de las ruinas modernas y un enigma que atrae tanto a curiosos como a ambientalistas, que miran con recelo los nuevos proyectos que buscan darle vida a este lugar cargado de historia.

Su origen: un sueño faraónico

La historia del Complejo El Pato se remonta a mediados de la década de 1980, una época de efervescencia y crecimiento para el turismo en Córdoba. Impulsado por un grupo de empresarios locales, encabezados por Ricardo Maghini, el proyecto tenía una visión grandiosa: convertir la zona en un polo turístico de talla internacional.

La idea era construir un mega-emprendimiento que incluyera un hotel cinco estrellas, locales comerciales, una pista de carreras y hasta una pista de aterrizaje, todo coronado por una torre de más de 80 metros de altura que serviría como mirador, bar y restaurante. «La idea era que El Pato se convirtiera en el logo de Carlos Paz, del Valle de Punilla y de todo el país»; supo relatar el propio Maghini en alguna entrevista, años atrás.

La torre, en particular, era el elemento más emblemático del proyecto. Con su diseño audaz y su altura considerable, se erigía como un faro visible desde la distancia, prometiendo vistas panorámicas inigualables. Se llegó a celebrar una «inauguración» en 1987, a pesar de que la obra aún no estaba terminada, lo que generó gran expectativa en la región.

El abandono y la leyenda

Sin embargo, el destino del complejo tomó un giro inesperado. Por una combinación de factores económicos, diferencias entre los socios y problemas financieros, las obras se detuvieron abruptamente. La torre, que aún le faltaba la cúpula de 23 metros que coronaría su estructura, quedó inconclusa.

Lo que alguna vez fue un símbolo de progreso y ambición, se transformó en un monumento al fracaso.

Durante años, la Torre El Pato se convirtió en un destino para el turismo alternativo, atrayendo a grafiteros, fotógrafos y aventureros que se adentraban en sus ruinas. Los relatos de quienes exploraron su interior hablan de un ascensor abandonado y de la escalera interna, que quedó sin terminar. El lugar también fue escenario de eventos importantes, como el Desafío de los Valientes en 1988 y el Mundial de Motocross en 1994, lo que mantuvo su relevancia en la memoria colectiva, a pesar de su estado de abandono.

En los últimos años, el predio de El Pato ha vuelto a la palestra pública. En 2023, una desarrollista anunció un nuevo y millonario proyecto para la zona, que recupera algunos de los conceptos del plan original, con la construcción de edificios de departamentos y espacios comerciales. Este anuncio reavivó un intenso debate entre los promotores del nuevo emprendimiento y las organizaciones ambientalistas, que denuncian el impacto que la urbanización podría tener en un área natural tan sensible.

Hoy, la estructura de cemento sigue allí, imponente y silenciosa, a la espera de un desenlace que defina si alguna vez se concluirá o si permanecerá como un monumento inconcluso durante la eternidad.