Escritoras punillenses presentan sus obras en la Biblioteca Córdoba

La Biblioteca Córdoba será escenario de una tarde dedicada a la literatura regional con la actividad Voces de El Escarabajo Azul, un encuentro de escritoras punillenses que se realizará este martes 9 de septiembre a las 18. El evento es organizado por El Escarabajo Azul Ediciones, la Biblioteca Córdoba y la Sede Juan Filloy de la Biblioteca Nacional.

En esta ocasión, se presentarán cinco libros de distintos géneros. Paula Pizzano compartirá su poemario Ángeles de Uquía, inspirado en la obra del poeta jujeño Sixto Vázquez Zuleta, acompañado por obras plásticas de Ricardo Tabarcacchi, Ramiro Vélez y Gabriel Díaz. Adriana Molina Sarach dará a conocer su novela Aquí y Allá. Relatos Blancos, ganadora del Premio del Fondo Editorial de Villa Carlos Paz, con una narrativa atravesada por la magia y la migración.

Por su parte, Melisa Ailen Sarach presentará su poemario Hasta la Luna, un viaje poético de 31 días que combina paisajes de Córdoba y referencias al rock nacional. Analía Ortiz traerá su cuento infantil Catalina, hojitas de otoño, una obra inclusiva disponible también en sistema Braille. Finalmente, Stella Maris Sastre Bertarelli presentará junto a Adriana Molina Sarach el libro-álbum Soy espiritual y emocionalmente inteligente, con textos, imágenes y audiolibro para todas las edades.

Las autoras, provenientes de Estancia Vieja, Tanti y otras localidades del Valle de Punilla, conjugan en sus obras poesía, narrativa, literatura infantil, inclusión y propuestas educativas, reflejando la diversidad y vitalidad de la producción literaria regional.

La entrada es libre y gratuita, y el encuentro promete ser una oportunidad única para conocer de cerca a escritoras cordobesas y sus nuevas publicaciones.