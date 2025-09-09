Estos son todos los proyectos que podés votar en Carlos Paz para tu barrio

Participación vecinal en marcha
Estos son todos los proyectos que podés votar en Carlos Paz para tu barrioDurante septiembre los vecinos podrán elegir proyectos barriales de forma virtual o en las mesas habilitadas en distintos puntos de la ciudad.
Esta mañana se puso en marcha la votación del Presupuesto Participativo 2025. A lo largo de todo septiembre, los vecinos de Villa Carlos Paz podrán seleccionar los proyectos para sus barrios en modalidad virtual —desde el teléfono o la computadora— o de manera presencial en distintas mesas de votación.
Los proyectos (ver ACA) que se someten a votación fueron definidos previamente en las Asambleas de Distrito. También se elegirán las propuestas del Presupuesto Participativo Joven.
Con el fin de informar y acercar las iniciativas a los vecinos, habrá mesas de consulta e información. La votación permanecerá abierta hasta el 29 de septiembre a las 20:00, mientras que el escrutinio público y la presentación de resultados se realizará el martes 30 a las 10:00 en el Auditorio Municipal.
Mesas de votación por distrito
MESAS DE VOTACIÓN:
DISTRITO ESTE - DISTRITO NORTE:
LUNES 01/09:
1) Supermercado Costa Azul (Bach 500): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
2) Supermercado Cordiez (Av. San Martín esq. Gob. Peña): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
MARTES 02/09:
1) Drugstore Rivera (Av. San Martín esq. Artigas): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
2) Estadio Arena (Av. Arturo Umberto Illia y Gob. Roca): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
3) CAPS Distrito Norte (Bv. Sarmiento 890, al lado de la Casa de La Amistad): 10hs. a 13hs.
MIÉRCOLES 03/09:
1) Multi-Market (Av. San Martín esq. Av. Gabriela Mistral): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
2) CAPS Distrito Norte (Bv. Sarmiento 890, al lado de la Casa de La Amistad): 10hs. a 13hs.
DISTRITO SUR:
LUNES 08/09:
1) La Fábrica P. Joven VCP (Uspallata esq. Brasil): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
2) CAPS Distrito Sur (El Canal - Juncal O esq. Cuba): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
3) Plaza Sol y Rio (Av. Cárcano esq. La Camera): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
MARTES 09/09:
1) La Fábrica P. Joven VCP (Uspallata esq. Brasil): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
2) Plaza Villa del Rio (Ayacucho esq. India): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
3) Plaza Vera Peñaloza (Paraguay esq. Kepler): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
MIÉRCOLES 10/09:
1) La Fábrica P. Joven VCP (Uspallata esq. Brasil): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
2) Plazoleta Juanjo (Las Magnolias esq. Los Pensamientos): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
3) Plaza Centenario (Rio Negro esq. Chaco): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
DISTRITO CENTRO:
LUNES 15/09:
1) Municipalidad de VCP (Liniers 50): 10hs. a 13hs.
2) Becerra Centro Sucursal 10 (Cassaffousth 59): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
3) Becerra Cárcano Sucursal 9 (Av. Cárcano esq. Int. García): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
MARTES 16/09:
1) Municipalidad de VCP (Liniers 50): 10hs. a 13hs.
2) Plaza Belgrano (José Ingenieros y Jorge Newbery): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
3) Plaza Casado (Miguel Juárez esq. Bernardo Delia): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
MIÉRCOLES 17/09:
1) CAPS Fantasio (Av. Perito Moreno 463): 10hs. a 13hs.
2) Plaza Alberdi (Av. La Plata y Los Tamarindos): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
3) Plazoleta Villa Domínguez (Av. Arturo Umberto Illia esq. Yrigoyen): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
DISTRITO OESTE:
LUNES 22/09:
1) Unidad de Gestión y Bienestar Municipal - UGEBIM Oeste (Roma esq. Int. Grimberg): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
2) Despensa Rejas Blancas (Los Sauces 450): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
3) Polideportivo Social (Roma esq. Laplace): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
MARTES 23/09:
1) UGEBIM Oeste (Roma esq. Int. Grimberg): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
2) Parque Estancia La Quinta (Los Zorzales s/n): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
3) CAPS La Quinta (México 45): 10hs. a 13hs.
MIÉRCOLES 24/09:
1) UGEBIM Oeste (Roma esq. Int. Grimberg): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
2) Plaza Manitos Felices (Bv. Roma s/n): 10hs. a 13hs. / 17hs. a 20hs.
Asimismo, se recorrerán instituciones educativas y centros de jubilados informando y facilitando la votación.
Recorridas por las Escuelas Públicas de Nivel Medio (con Casa de La Juventud):
Jueves de septiembre: 04 - 11 - 18 - 25.
Viernes de septiembre: 05 - 26.
Recorrida por el Club de Abuelos VCP: viernes 12/09.
Recorrida por el Centro de Jubilados y Pensionados VCP: viernes 19/09.