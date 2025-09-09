Fiscal pide revocar procesamiento del ex presidente Alberto Fernández

El fiscal ante la Cámara Federal porteña José Luis Agüero Iturbe pidió este martes revocar el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en el caso Seguros y dejarlo con falta de mérito.

El planteo se hizo en una audiencia ante la Cámara Federal a la que concurrió Fernández junto a su abogada Mariana Barbitta.

El fiscal ante esa instancia sostuvo que debe revocarse el procesamiento para profundizar la investigación con más medidas de prueba en lo referido al rol del ex presidente en la maniobra investigada.

Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico resolverán cuando terminen las audiencias que se fijaron para los restantes procesados.

Fernández y su defensora pidieron por su parte la nulidad del procesamiento por violación al derecho a defensa.