Inés Torres presentó el libro «Robotita» ante alumnos y docentes del IESS

La psicopedagoga y escritora Inés Torres presentó su libro «Robotita, ¿podrá ser maestra?» (Corprens) ante los alumnos y docentes del Instituto de Enseñanza Secundaria IESS, donde dialogó sobre el rol de la educación y el uso de la Inteligencia Artificial junto a representantes del Salón Rizzuto y la Biblioteca del Autor Local.

La autora además donó ejemplares de su libro para que pueda utilizarse como una herramienta de debate.

Del encuentro, participaron estudiantes de Sexto, Cuarto y Segundo Año junto a sus profesores de lengua y literatura. Torres destacó el interés que mostraron los estudiantes y el personal de la institución a la hora de repensar el rol docente, la incorporación de las nuevas herramientas tecnológicas y la necesidad de construir sujetos con sentido crítico.

Augusto Grosso, director del colegio IESS, manifestó a El Diario: «Quiero agradecerles a los trabajadores y trabajadoras del Salón Rizzuto, que son trabajadores de la cultura y que acercaron la Biblioteca del Autor Local. Para nosotros, esta es una actividad que suma porque le ofrece a los estudiantes de nuestra escuela, una oferta en literatura que destaca y reconoce el trabajo de muchos vecinos y vecinas de nuestra ciudad que se dedican a investigar, o en este caso, a pensar estrategias que nos permitan o que le permitan a los estudiantes ver otras realidades».

Por su parte, la docente de Lengua y Literatura, Marian Páez, expresó: «Es un debate clave que tenemos que dar hoy, porque la Inteligencia Artificial es algo que se habla en el aula. Los chicos utilizan el Chat GPT o cualquier otra inteligencia artificial y las respuestas que obtienen, las toman como si fuesen una verdad absoluta y no la cuestionan. Muchas veces hago hincapié en eso, en que hay que cuestionar, hay que pensar, qué nos dice, qué no».