Javier Lapizaga disertará en la escuela es Arunachala

Javier Lapizaga, el prestigioso Acompañante en Bioneuroemoción disertará este viernes 12 de septiembre a las 19 en la escuela Arunachala Yoga, en Pasteur 187 de Villa Carlos Paz. .

El disertante abordará el tema "Lo que me conté... y no era verdad". Hablará acerca de las creencias limitantes, desde la perspectiva

de “por qué a veces la historia más peligrosa es la que te contás a vos mismo…” Para asistir hay que reservar al teléfono 3512114848 con una seña del 30% de una retribución estipulada en $15.000.

Desde la escuela señalaron que están muy felices y espectantes por recibir a Javi Lapizaga en su casa .

