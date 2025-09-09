La Falda vivió con fe la canonización de Carlo Acutis

La ciudad de La Falda se sumó a las celebraciones por la canonización de Carlo Acutis, proclamada en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, durante una misa presidida por el Papa León XIV.

Las actividades comenzaron con un desayuno compartido con niños, adolescentes y jóvenes en los jardines del Santuario. Más tarde, una procesión recorrió las calles aledañas a la Plaza San Martín, reuniendo a una gran cantidad de fieles.

La jornada culminó con una misa solemne y la veneración de las reliquias del nuevo santo en el Santuario Santísimo Sacramento. En representación del municipio participaron la directora de Cultura, Ana Elizondo, y el concejal Javier Montes.