Paraguay busca reforzar vínculos con sus ciudadanos en Argentina

En Asunción, las comisiones de Asuntos Migratorios y de Asuntos Electorales de la Cámara de Diputados llevaron a cabo una reunión conjunta con el objetivo de fortalecer la atención a los paraguayos que viven en Argentina. El encuentro estuvo encabezado por el diputado Cleto Giménez (PLRA–Canindeyú) y el diputado Arnaldo Valdez (PLRA–Misiones).

Participaron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional a través del Departamento de Identificaciones, la Justicia Electoral y la Dirección del Servicio Civil de las Personas.

El eje central fue coordinar jornadas de asistencia en territorio argentino para facilitar a los connacionales la actualización de documentos de identidad y su incorporación al Registro Electoral Permanente. Se hizo hincapié en establecer mecanismos ágiles y seguros, además de reforzar la cooperación con las representaciones diplomáticas y consulares en Argentina.

Los legisladores remarcaron que esta iniciativa busca estrechar los lazos del Estado paraguayo con la diáspora, al tiempo que promueve la inclusión, la transparencia y la eficiencia en los servicios destinados a quienes residen fuera del país.