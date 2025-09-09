Villa Carlos Paz inaugura la Biblioteca Virtual del Autor Local en el Distrito Centro

Villa Carlos Paz. Este martes 9 de septiembre a las 9,30 horas se llevará a cabo la inauguración de la Biblioteca Virtual del Autor Local, un nuevo espacio cultural que busca poner en valor y difundir la obra de escritores de Villa Carlos Paz.

El acto se realizará en el Instituto de Enseñanza Secundaria y Superior (IESS), ubicado en Solís y Avellaneda, y contará con la participación especial de la escritora Inés Elisa Torres, quien acompañará la presentación. La coordinación estará a cargo de Ariel De Nicola.

La iniciativa forma parte del programa de promoción cultural impulsado por la Municipalidad de Villa Carlos Paz, con el objetivo de brindar mayor visibilidad a los autores locales y acercar sus producciones a la comunidad a través de un formato virtual, accesible y dinámico.

Con este proyecto, el municipio refuerza su compromiso con el desarrollo literario y la preservación de la identidad cultural de la ciudad, abriendo una nueva puerta al intercambio entre lectores y creadores.

La escritora Inés Elisa Torres participará de la inauguración.



Torres es además psicopedagoga y ha publicado recientemente su libro “Robotita, ¿podrá ser maestra? (Corprens), donde reflexiona sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, el nuevo rol de los docentes y las políticas necesarias que deberán llevar adelante los gobiernos para acompañar estos cambios.