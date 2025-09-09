Villa Cura Brochero lanzó la 12ª Peregrinación en honor al Cura Gaucho

Villa Cura Brochero lanzó oficialmente la 12ª Peregrinación en homenaje a San José Gabriel del Rosario Brochero, que se realizará el próximo domingo 14 de septiembre y espera convocar a miles de fieles y turistas en el Valle de Traslasierra.

El evento fue presentado en el Centro de Convenciones Córdoba, donde autoridades provinciales, eclesiásticas y municipales destacaron la importancia espiritual, cultural y turística de esta convocatoria, que combina fe, tradición y comunidad.

La actividad tendrá dos jornadas centrales. El sábado 13 se realizará el 1° Encuentro de Peregrinos con la Misa del Peregrino en Plaza Centenario, presidida por Monseñor Ricardo Araya. Tras la ceremonia, habrá espectáculos artísticos en honor al Santo.

El domingo 14, desde las 6 de la mañana en Giulio Cesare, se concentrarán los participantes para iniciar la caminata de 28 kilómetros por el Camino del Peregrino, siguiendo las huellas del Cura Gaucho. La salida será a las 7, con momentos simbólicos como la bendición en la Capilla Villa Benegas a las 9 y la llegada a Villa Cura Brochero al mediodía. En el Santuario se celebrarán misas a las 11 y 19 horas, con confesiones previas.

El intendente Carlos Oviedo remarcó que el año pasado la peregrinación reunió a más de 12 mil personas y que este año esperan superar esa cifra, lo que además representa un fuerte impacto para la economía local.

Darío Capitani, titular de la Agencia Córdoba Turismo, destacó que el Cura Brochero es motor del turismo religioso y un símbolo de fe y compromiso social. En tanto, Raúl Sansica, presidente de la Agencia Córdoba Cultura, subrayó que “Brochero es cultura, identidad y pueblo; cada peregrinación trasciende lo religioso para convertirse en un acto colectivo”.

En esta edición, además, se promueve el cuidado ambiental: los peregrinos serán invitados a llevar botellas reutilizables y regresar con sus residuos, en línea con la campaña “Cuidado del ambiente”.

La inscripción es voluntaria y consiste en un aporte solidario más un alimento no perecedero.