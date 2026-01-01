Alerta meteorológica por tormentas en la provincia

Córdoba. La Policía de Córdoba emitió hoy una alerta meteorológica ante la previsión de tormentas de variada intensidad para esta noche, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El fenómeno estará acompañado por fuerte actividad eléctrica, posible caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante precipitación en cortos períodos de tiempo.

Ante este escenario, se solicita a la población extremar las medidas de precaución, especialmente a quienes deban circular por rutas y zonas urbanas. Desde los organismos de seguridad vial se recomienda reducir la velocidad ante la pérdida de visibilidad sin realizar frenadas bruscas, mantener una mayor distancia entre vehículos y, en caso de detenerse, alejarse de la banquina.

Asimismo, se insta a respetar las indicaciones de la Policía Caminera y de todas las autoridades que trabajan en tareas de prevención y seguridad, con el objetivo de evitar siniestros y minimizar riesgos durante el desarrollo del evento climático.

En caso de emergencias, se recuerda que se encuentra disponible la línea 911 para solicitar asistencia inmediata. Las autoridades continúan monitoreando la situación y recomiendan mantenerse informados a través de los canales oficiales.