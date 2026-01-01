Año Nuevo: Nació la primera carlospacense del 2026

Jazmín Dariana nació este 1 de enero en el Hospital Sayago de Villa Carlos Paz y se convirtió en la primera carlospacense del 2026. La beba registró un peso de 2720 gramos y llegó a este mundo alrededor de las 11 horas.

Es hija de Dahyana Medina y Miguel Benavídez, oriundos del barrio Miguel Muñoz B, quienes se presentaron esta madrugada en el nosocomio local porque ella había comenzado con las contracciones.

Es importante destacar, que la pareja tiene además otros dos hijos, de 15 y 5 años.

El parto fue asistido por el equipo médico del hospital, integrado por la obstetra Yanina Resumi, el generalista Iván Constantino y las enfermeras Silvia Luna y Samanta Amante.