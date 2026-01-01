Carlos Paz, en fotos: los fuegos artificiales que iluminaron el 2026

La llegada del 2026 tuvo su punto más alto en la madrugada del 1 de enero, cuando el cielo de Villa Carlos Paz se iluminó con el tradicional show de fuegos artificiales lanzados desde el sector del Puente Uruguay. Miles de personas se concentraron en la costanera y en los principales puentes para acompañar el espectáculo que marcó el cierre de los festejos de Año Nuevo.

Las imágenes reflejan la magnitud de la convocatoria y la postal clásica de cada verano: abanicos de luces sobre el lago San Roque, explosiones de colores visibles desde distintos puntos de la ciudad y una multitud que siguió el show desde la costanera, los puentes y los alrededores.

Esta galería reúne los momentos más destacados del espectáculo pirotécnico y del público que, una vez más, eligió a Carlos Paz para recibir el nuevo año bajo un cielo iluminado.