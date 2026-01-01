Carlos Paz superó los 38 grados y hubo picos similares en la región

Este jueves 1 de enero de 2026, Carlos Paz y localidades vecinas registraron temperaturas máximas muy elevadas durante la primera tarde del año, con valores que en algunos puntos superaron los 38 grados.

Según el informe elaborado en el marco de los proyectos MATTEO, PREVENIR y el Club de Ciencias STEAM, las temperaturas más altas se dieron entre las 14:00 y las 14:30. El registro más elevado se tomó en el barrio Centro de Villa Carlos Paz, en el sector de la Municipalidad, donde el termómetro alcanzó los 38,6°C.

En San Antonio de Arredondo, la estación ubicada en Santos Lugares midió 38,0°C, mientras que en el Hotel Diferencial Dante Delich se registraron 35,9°C. En Villa Carlos Paz, el barrio Playas de Oro alcanzó los 37,6°C, La Cuesta llegó a 37,9°C en la estación oficial de EPEC y el barrio Sarmiento marcó 36,9°C.

Otros puntos relevados fueron barrio La Quinta, en el Instituto Bilingüe Dante Alighieri, con 36,4°C, y barrio José Muñoz, en calle La Rioja s/n, con una máxima de 36,3°C.

Los datos reflejan un inicio de año marcado por temperaturas extremas en el sur de Punilla, con diferencias térmicas según zonas urbanas y cercanía a sectores serranos.