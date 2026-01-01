Clima: Qué dice el pronóstico para Carlos Paz y el sur de Punilla

El primer día del 2026 arrancó calor y se anuncia una máxima que estaría cerca de los 40 grados en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y gran parte de las sierras de Córdoba. Para mañana viernes 2 de enero, se espera un leve descenso de las temperaturas y máximas que se ubicarán entre los 35 y los 36 grados.

El pronóstico arroja que el primer fin de semana del año se verá caracterizado por la presencia del sol en toda su plenitud.

No se anuncian tormentas para los próximos días y el buen clima se mantendrá en el inicio del mes de enero.

Durante este jueves 1 y debido a las condiciones climáticas, se espera la presencia de gran cantidad de familias en los ríos serranos y se solicita extremar las medidas de precaución para evitar accidentes.