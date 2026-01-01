El Museo Numba Charava amplía sus horarios durante el verano

Turismo cultural en temporada alta
El Museo Numba Charava amplía sus horarios durante el veranoDurante enero y febrero abrirá todos los días de 8 a 20, con visitas guiadas en distintos turnos a lo largo de la jornada.
El Museo Arqueológico Numba Charava informó sus nuevos horarios de verano, en el marco del fuerte movimiento turístico que vive la región durante la temporada estival.
Durante los meses de enero y febrero, el museo permanecerá abierto todos los días de 8 a 20. Además, se ofrecerán visitas guiadas en los siguientes horarios: 9.30, 11, 16.30 y 18, permitiendo a residentes y turistas organizar su recorrido en distintos momentos del día.
Desde la institución destacaron el trabajo realizado a lo largo de 2025 por las distintas áreas del museo y por el personal que recibe diariamente a los visitantes, brindando un espacio cuidado y una atención permanente al público.
De cara a 2026, el museo renovó su compromiso con la comunidad y el turismo cultural, anticipando nuevos proyectos orientados a fortalecer la propuesta arqueológica y educativa durante el año.