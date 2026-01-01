Fuegos artificiales y costanera colmada: así recibió Carlos Paz el 2026

Como ocurre cada año, una multitud impresionante se congregó en la zona del Puente Uruguay, epicentro tradicional del lanzamiento de los fuegos artificiales que se realiza cada 1 de enero a la 1 de la madrugada. Desde la medianoche, y tras los cortes dispuestos por la Municipalidad en los accesos al sector, miles de personas comenzaron a desplazarse hacia la costanera para cerrar los festejos del Año Nuevo 2026.

Carlos Paz recibió el 2026 con fuegos artificiales y una costanera desbordada de gente. Miles de personas coparon el Puente Uruguay y todo el paseo del lago para cerrar una noche de festejos masivos. pic.twitter.com/hH6zl2cbKa — EL DIARIO (@diariocarlospaz) January 1, 2026

Luego de celebrar el cambio de año a las 0 horas, el movimiento fue intenso. Familias, grupos de amigos y turistas llegaron en autos, motos y a pie hasta la zona del lago San Roque, donde se registró una fuerte concentración de público. El puente Cassafousth, el puente peatonal y toda la extensión de la costanera presentaron un marco colmado de gente.

Como es habitual, muchas familias eligieron instalarse desde temprano en la costanera con sillas y mesas, compartiendo comidas frías, sidra y gaseosas, a la espera del espectáculo de fuegos artificiales que coronó la celebración. La postal se repitió a lo largo de todo el paseo, con sectores completos ocupados desde horas antes.

Durante toda la noche se desplegó un amplio operativo de seguridad y ordenamiento, con presencia de personal de la Municipalidad, efectivos de la Policía de Córdoba y agentes de Tránsito, que trabajaron en el control de accesos, circulación vehicular y peatonal, y en la prevención de incidentes en un contexto de masiva concurrencia.