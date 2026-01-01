La emoción de la familia de la primera bebé carlospacense de 2026

Villa Carlos Paz. La ciudad de Villa Carlos Paz recibió al 2026 con una noticia cargada de emoción: este 1 de enero nació Jazmín Dariana, la primera bebé carlospacense del nuevo año. El nacimiento se produjo a las 10.47 horas en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago, donde la pequeña llegó al mundo con un peso de 2.720 gramos.

Jazmín Dariana es hija de Dahyana Medina y Miguel Benavídez, vecinos del barrio Miguel Muñoz B. Según relató su mamá, el nacimiento se adelantó algunos días respecto a lo previsto. “La verdad que no la esperábamos para esta fecha. Era para el 10 más o menos, pero se apuró. Así que estamos contentos”, expresó Dahyana.

La madre contó que durante la noche del 31 de diciembre se presentó en el hospital alrededor de las 21 horas, pero fue enviada nuevamente a su casa. Más tarde regresó y, cerca de las 3.30 de la madrugada, quedó internada. “A las 10.47 del 1 de enero nació”, detalló emocionada.

Si bien la pareja ya tiene otros dos hijos de 15 y 5 años, Dahyana destacó que Jazmín es su primera hija mujer. “Es mi primera nena. Pero ya no vamos a tener más hijos, acá cortamos”, comentó entre risas.

Por último, la flamante mamá agradeció especialmente al personal de salud que la acompañó durante el parto. “La atención en el hospital fue muy buena, sin palabras, solo agradecimiento”, remarcó.

El nacimiento fue asistido por el equipo médico del Hospital Sayago, integrado por la obstetra Yanina Resumi, el médico generalista Iván Constantino y las enfermeras Silvia Luna y Samanta Amante, quienes acompañaron a la familia en este momento tan especial que marcó el inicio del 2026 en Villa Carlos Paz.