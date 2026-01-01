La primera bebé del 2026 nació en Córdoba a la madrugada

El primer nacimiento del 2026 en Córdoba se produjo durante la madrugada de este jueves 1 de enero, en la ciudad capital. A la 1.57, una beba llegó al mundo en la Maternidad Provincial, ubicada sobre avenida Vélez Sársfield, en el sector sur de la ciudad.

Se trata de una niña que nació por cesárea y pesó 3,745 kilogramos, convirtiéndose en la primera bebé registrada oficialmente en la provincia en el inicio del nuevo año, un dato que se aguarda cada 1 de enero en todo el país.

Desde la institución informaron además que, tras este nacimiento, se produjeron otros tres partos más durante las primeras horas del día. Así lo confirmó el jefe de guardia de la Maternidad, José Ordoñez, quien detalló que la jornada comenzó con movimiento sostenido en el área de nacimientos.