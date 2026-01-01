Las tradiciones más curiosas para arrancar el año nuevo

El 1 de enero es, para casi todo el mundo, un lienzo en blanco. Sin embargo, mientras unos duermen la resaca de la Nochevieja, millones de personas alrededor del globo se entregan a rituales que, vistos desde fuera, rozan lo surrealista. Desde lanzarse a aguas gélidas hasta «moler a palos» a los muebles, la forma en que recibimos el primer día del calendario dice mucho de nuestras esperanzas y temores.

Aquí repasamos las tradiciones más singulares que marcan el inicio del año:

El Chapuzón del Oso Polar (Canadá y Países Bajos)

No hay mejor forma de «despabilar» el cuerpo que un choque térmico. En países como Canadá y los Países Bajos, miles de personas se reúnen en las costas para el Polar Bear Plunge. El ritual consiste en correr hacia el agua helada (a menudo a temperaturas bajo cero) apenas sale el sol. Se considera un acto de purificación y valentía para enfrentar los retos del año.

Romper platos en la puerta (Dinamarca)

Si en Dinamarca encuentras una pila de cerámica rota frente a tu casa el 1 de enero, no llames a la policía; alégrate. Los daneses guardan la vajilla agrietada durante el año para lanzarla contra las puertas de sus amigos y familiares en Año Nuevo. Cuantos más platos rotos tengas en tu entrada, más popular eres y más suerte tendrás. Es una muestra de afecto y buenos deseos.

El desfile de los «osos» (Rumania)

En las zonas rurales de Rumania, el 1 de enero se llena de hombres y niños disfrazados con pieles de oso reales que bailan al ritmo de tambores y flautas. Los «osos» recorren las casas en una danza que simula la muerte y el renacimiento de la naturaleza. Según la tradición precristiana, el oso tiene el poder de proteger y purificar la tierra, ahuyentando a los malos espíritus antes de que el invierno termine.

La quema de los «Años Viejos» (Ecuador y Colombia)

Mientras que en otros países se celebra con fuegos artificiales, en la región andina la tradición es más personal. Se fabrican monigotes de trapo, cartón o aserrín que representan personajes públicos, políticos o simplemente «el año que se va». Al quemarlos a la medianoche o durante las primeras horas del 1 de enero, se simboliza la destrucción de lo malo del pasado para dar paso a lo nuevo.

En algunas regiones de Sudáfrica, existía la costumbre de arrojar muebles viejos por la ventana para simbolizar que se «hace espacio» para lo nuevo. Por razones de seguridad pública, las autoridades han intentado frenar esta práctica en los últimos años.

Cada una de estas costumbres, por extraña que parezca, comparte un hilo conductor: la necesidad humana de renovación. Ya sea mediante el frío, el fuego o el ruido, el 1 de enero seguimos buscando formas de convencernos de que lo mejor está por venir.