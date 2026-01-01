Las tremendas postales de la llegada del Año Nuevo a Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz recibió el Año Nuevo con el tradicional show de luces en la costanera del lago San Roque. Miles de vecinos y turistas se congregaron en las inmediaciones del Puente del Centenario, el Playón Municipal y el Puente Cassaffousth para disfrutar del espectáculo en el cielo nocturno y darle la bienvenida al 2026.

Desde tempranas horas, las familias fueron ocupando su lugar para presenciar uno de los momentos más esperados de la temporada de verano, un evento que se ha convertido en un clásico de la ciudad y que replica lo que ocurre en otras partes del mundo como Sídney (Australia), Auckland (Nueva Zelanda), Río de Janeiro (Brasil), París (Francia) y Londres (Inglaterra).

El show comenzó puntualmente a la una de la mañana de este jueves 1 de enero, alcanzó una duración de diez minutos y estuvo a cargo de la empresa Chialvo, compuesto en su mayoría por luces frías de bajo impacto sonoro que disminuyen el ruido.

Desde la tarde, se implementó un fuerte operativo de seguridad en el sector que incluyó la participación del personal de Seguridad VCP, Defensa Civil y efectivos de la Departamental Punilla para garantizar la seguridad de las familias.

(Mirá las postales de una noche inolvidable).