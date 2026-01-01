Las vacaciones de verano arrancan con buena ocupación en las sierras

Las vacaciones de verano arrancaron con buen movimiento turístico en las sierras de Córdoba y se estima que la ocupación podría alcanzar un 80% en el primer fin de semana del 2026. Hay un buen afluente en localidades como Villa Carlos Paz, La Cumbre, Río Ceballos y Villa General Belgrano y se implementaron operativos en las rutas provinciales.

La temporada comenzó con todo y se multiplica la oferta de espectáculos, actividades al aire libre, deportes y festivales.

En Villa Carlos Paz, la celebración de Año Nuevo potenció la llegada de miles de turistas y ya se estrenaron varias de las obras teatrales que integran la cartelera veraniega. La ciudad tuvo una ocupación del 85% y de cara al fin de semana, tiene un 47% de reservas, con hoteles superiores -en algunos casos- al 95%, La Falda (Año Nuevo 100% y finde próximo 65%).

Por su parte, la localidad de Nono registra un 80% y un 64% de reservas cara al sábado y domingo.

En La Cumbre hay expectativa por la denominada «Noche del Arte», que se realizará los días 3 y 4 de enero.

Desde la Agencia Córdoba Turismo, se informó que durante los primeros días de enero se movilizarán más de 500 mil personas. «Los números son más que positivos. Después de un diciembre histórico este movimiento incesante que vemos por las rutas de la provincia nos entusiasman muchísimo»; expresó Darío Capitani, titular del organismo.

Capitani resaltó que el comportamiento de «escapadas» y las estadías promedio de entre 3 y 5 días serán la constante para este verano cordobés. «El recambio es dinámico y el turista -no solo en Córdoba sino en el mundo- se moviliza hoy en fórmate de reserva o sin. Sobre esto último, influyen cuestiones como el clima, la posibilidad de conseguir promociones y/o ofertas en el mismo mostrador donde van a alojarse»; destacó.