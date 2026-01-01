Nació Lando, el hijo de Maxi López y Daniela Christiansson

Casi un mes después de abandonar Argentina y su participación en MasterChef Celebrity (Telefe) para regresar a Suiza, Maxi López finalmente le dio la bienvenida a Lando, su segundo hijo con Daniela Christiansson.

La sueca dio a luz el último día del año 2025 y los felices padres dieron a conocer la noticia a través de sus redes sociales, a casi tres años de que naciera Elle.

La primera persona en revelar el nacimiento fue Valentino, el hijo mayor del ex futbolista y Wanda Nara quien, antes de despedir el año, publicó una foto junto a su papá, la pareja de él, sus hermanos y la pequeña Elle, y sumó un dulce mensaje.

“Felicitaciones por el nuevo integrante en la familia”, escribió el jugador de las inferiores de River Plate, quien celebró el Año Nuevo en Punta del Este con su mamá.

Poco después, el propio Maxi compartió varias fotos en un carrete en su perfil de Instagram que sirvieron a modo de resumen de lo que fue su año 2025.

Y, en el mismo, aprovechó para anunciar el nacimiento de su hijo. Lo hizo publicando una foto desde la clínica, aún con el ambo azul y el barbijo puesto, sosteniendo a su bebé en brazos.

“31/12/2025 ¡Bienvenido Lando!”, escribió, y sumó: “Se va un año intenso, con mucho por agradecer. Mis hijos, la familia, nuevos desafíos que nunca me imaginé y Lando que llegó para agrandar el equipo. ¡Muy feliz año para todos!”.