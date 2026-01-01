Nubes densas y verticales marcaron el final de una jornada sofocante

Durante la tarde de este jueves 1 de enero, el cielo de Carlos Paz dejó una postal llamativa con la aparición de nubes de gran tamaño, fuerte desarrollo vertical y tonos anaranjados, visibles desde distintos puntos de la ciudad y el valle.

Se trata de nubes conocidas como cúmulos de desarrollo vertical, una formación típica de jornadas con altas temperaturas y elevada humedad. Estas nubes crecen rápidamente en altura debido al ascenso de aire caliente desde la superficie y suelen presentarse en días muy calurosos, como el que se registró hoy en la región.

El color intenso que llamó la atención de vecinos y turistas no es propio de la nube en sí, sino del ángulo bajo del sol durante la tarde, que ilumina las formaciones desde un costado y resalta los tonos dorados y anaranjados.

En esta etapa, estas nubes no representan un peligro inmediato, pero sí son un indicador claro de inestabilidad atmosférica. Si el crecimiento continúa, pueden evolucionar hacia nubes de tormenta, capaces de generar lluvias intensas, ráfagas de viento y actividad eléctrica, especialmente hacia la noche.

Especialistas señalan que este tipo de formaciones suelen aparecer luego de días con calor extremo y suelen anticipar cambios en las condiciones del tiempo en las horas posteriores.

La presencia de estas nubes fue coherente con el escenario climático de la jornada, marcada por temperaturas cercanas a los 38 grados y el ingreso de condiciones inestables sobre el valle de Punilla.