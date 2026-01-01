Tras el calor del día, rige alerta por tormentas en Carlos Paz

Este jueves 1 de enero, Villa Carlos Paz atravesó una jornada marcada por altas temperaturas, con registros elevados durante la tarde, situación por la cual rigió un alerta amarillo por calor. Con el avance de la noche, el foco de atención se trasladó a las condiciones de inestabilidad.

Según el pronóstico oficial, para esta noche se mantiene un alerta amarillo por tormentas, con probabilidad de lluvias fuertes, actividad eléctrica y ráfagas aisladas. Las precipitaciones podrían presentarse de manera irregular, con acumulados en cortos períodos. La temperatura rondará los 23 grados, con vientos leves del sector sudoeste.

Al cierre de la jornada, la ciudad presentaba cielo algo nublado, 25,6 grados de temperatura, humedad del 60 por ciento y buena visibilidad. El viento soplaba desde el este a 17 kilómetros por hora.

En el pronóstico extendido, el calor continuará durante los próximos días. Para este viernes se prevé una máxima de 35 grados, mientras que el fin de semana volverá a mostrar valores elevados, con picos de hasta 35 grados el domingo.

Se recomienda seguir las actualizaciones oficiales y extremar precauciones ante la posible llegada de tormentas durante la noche, especialmente al circular o realizar actividades al aire libre.