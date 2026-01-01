Una tormenta de granizo hizo estragos en Córdoba y las sierras

Córdoba. Una intensa tormenta con caída de granizo afectó este jueves a distintas localidades de la provincia de Córdoba, con especial impacto en la capital provincial. El fenómeno se registró cerca de las 16 horas y estuvo acompañado por fuertes ráfagas de viento y abundante lluvia.

Según los primeros reportes, el frente de tormenta se originó en el Valle de Paravachasca, donde se registró caída de piedra en localidades como La Paisanita, Alta Gracia, Los Aromos, Anisacate, Falda del Carmen y San Clemente. Posteriormente, el sistema avanzó hacia la ciudad de Córdoba, donde el granizo se hizo sentir en numerosos barrios del sur y del norte, siendo en este último sector donde se observaron piedras de mayor tamaño.

En la capital, el temporal provocó caída de árboles, voladura de carteles y paneles solares, anegamientos y complicaciones en el tránsito. En la avenida La Voz del Interior, en las afueras de la ciudad, el granizo se acumuló al costado de la ruta, obligando a los automovilistas a circular a paso de hombre debido a las condiciones adversas.

La tormenta también trajo consigo un leve descenso de la temperatura, luego de una jornada marcada por el calor intenso, como consecuencia del ingreso de una masa de aire frío.

En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para Córdoba y otras diez provincias. El aviso advierte sobre la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento, actividad eléctrica y nueva caída de granizo.

Las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y extremar las precauciones ante la posibilidad de que se repitan estos fenómenos a lo largo de la jornada.