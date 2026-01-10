Brasil dejará de representar a la Argentina en Venezuela

Brasil decidió dejar de representar los intereses diplomáticos de la Argentina en Venezuela y notificó oficialmente a la Cancillería argentina que esa función será asumida por Italia. La decisión fue tomada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y respondió al malestar generado por recientes declaraciones y publicaciones del presidente argentino Javier Milei sobre Venezuela.

El punto de quiebre fue un posteo de Milei en el que respaldó la presión de Estados Unidos sobre el régimen venezolano y difundió un video de un discurso suyo intercalado con imágenes de Lula, que culminaba con una foto de Lula abrazado a Nicolás Maduro. Ese gesto fue interpretado en Brasil como una provocación directa y personal, y terminó de deteriorar un vínculo bilateral ya muy tensionado.

Brasil había asumido la representación argentina en Caracas en agosto de 2024, luego de que el gobierno de Maduro expulsara a los diplomáticos argentinos tras el desconocimiento de las elecciones venezolanas por parte de Buenos Aires. Esa decisión había sido, en su momento, un intento de Lula por preservar la relación con la Argentina pese a las diferencias políticas.

El abandono de ese rol por parte de Brasil refleja el pésimo estado actual de la relación entre ambos países y muestra cómo el conflicto político y personal entre Lula y Milei derivó en una consecuencia diplomática concreta: Brasil dejó de actuar como intermediario de los intereses argentinos ante Venezuela.